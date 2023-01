DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 19 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, giovedì 19 gennaio

Anche oggi si muove il calciomercato invernale, dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan in Supercoppa.

Mercato ancora fermo sul fronte nostrano per grandi colpi in entrata, si attendono comunque novità per quanto riguarda Juventus, Milan, Inter e non solo, impegnate in particolare anche sul versante ‘interno’, con i rinnovi chiave come quelli di Rabiot, Leao e Skriniar. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

8.00 – La Juventus inizia il suo nuovo corso: Massimiliano Allegri ha 5 mesi per convincere il nuovo CdA a confermarlo anche per la prossima stagione.