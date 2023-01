CM.IT | Fabio Silva al Psv, si chiude: in arrivo la firma

Fabio Silva, 20enne attaccante portoghese in forza all’Anderlecht ma di proprietà del Wolverhampton, firma con il Psv Eindhoven

Fabio Silva sta per diventare un nuovo calciatore del Psv Eindhoven, come anticipato dalla nostra redazione. Seguito in passato anche dal Milan, il 20enne attaccante portoghese è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Attualmente in prestito all’Anderlecht, ma di proprietà del Wolverhampton, nei prossimi giorni il calciatore firmerà con la società olandese. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’operazione è ormai in dirittura di arrivo ed entro martedì arriverà la formalizzazione dell’affare con la firma dell’attaccante con il nuovo club.

Calciomercato, Fabio Silva al Psv: la formula

Fabio Silva si trasferirà in Olanda con la formula del prestito e si metterà a disposizione di van Nisterlooy. In stagione, il 20enne attaccante di Porto ha già messo a segno undici reti nelle trentadue apparizioni con la maglia dell’Anderlecht.

Spiccano le 7 reti in 20 partite nel campionato belga, un bottino reso ancora migliore dai quattro assist messi a referto in totale in questa annata. Per lui ora c’è una nuova avventura in Olanda con la prestigiosa maglia del Psv Eindhoven, squadra che attualmente occupa la quarta posizione nella Eredevisie con cinque punti di distacco dalla capolista Feyenoord. Per l’operazione rimonta van Nisterlooy potrà contare anche su Fabio Silva: firma in arrivo.