McKennie in uscita dalla Juve: l’intreccio porta al Napoli

Continua a tenere banco il futuro di Weston McKennie in casa Juventus, con le richieste ormai chiare: l’intreccio adesso dice Napoli

La situazione in casa Juventus è piuttosto chiara per quanto riguarda il mercato di gennaio, senza uscite non ci saranno colpi di scena. Il primo indiziato per una possibile cessione resta sempre Weston McKennie.

L’americano è uno dei pilastri di Massimiliano Allegri, che ogni volta che lo ha avuto a disposizione lo ha chiamato in causa, eppure la società lo ha messo tra i cedibili. La motivazione è molto semplice: tra i giocatori in rosa è uno di quelli che ha attirato le maggiori attenzioni e ha molte estimatrici in Premier League. Inoltre, è considerato sostituibile da punto di vista tecnico. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, le richieste di ingaggio di McKennie stanno bloccando molte società: compresa l’Aston Villa, che ora avrebbe messo nel mirino un nuovo obiettivo.

L’Aston Villa ‘scarica’ McKennie: ora il nuovo obiettivo è Ounahi

Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato nel corso del ‘Tg Sport’, l’Aston Villa avrebbe definitivamente scartato la possibilità di arrivare a Weston McKennie e starebbe virando su Azzedine Ounahi. Il marocchino, obiettivo del Napoli per la prossima stagione, potrebbe scegliere la Premier League.

Sempre su queste pagine, vi abbiamo raccontato in maniera approfondita come gli azzurri stiano provando ad arrivare ad Ounahi, ma che la concorrenza della Premier League sia molto forte. Anche per l’Aston Villa potrebbe non essere semplice arrivare al centrocampista marocchino, così per rinforzare la rosa a disposizione di Emery potrebbe essere necessaria un’ulteriore sterzata.

Altri due profili seguiti dai ‘Villains’ sono quelli di Mikel Merino e di Dani Parejo, proprio perché riuscire a battere la concorrenza su Ounahi non sarebbe una missione semplice. Per la Juventus, invece, la cessione di Weston McKennie sembra complicarsi col passare del tempo: le richieste della società e dell’americano stanno allontanando tutte le pretendenti. Questo significa che il mercato invernale della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere diametralmente opposto rispetto a quello della scorsa stagione, che ha visto arrivare a Torino Zakaria e Dusan Vlahovic.