CM.IT | Ounahi-Napoli in stand by: rischio Leicester e Leeds per Spalletti

Ounahi continua a piacere al Napoli, ma la situazione è in fase di stallo: l’Angers continua a chiedere troppo per il marocchino

Il Napoli continua a seguire con attenzione Azzedine Ounahi. Il calciatore marocchino è tornato a giocare con l’Angers dopo il Mondiale da assoluto protagonista nella giornata di ieri. Ma nel suo club le cose non vanno per il meglio, anzi. Una sconfitta, quella maturata in casa contro il Clermont, che rende sempre più vane le speranze di salvezza dell’Angers, ultimo ad 8 punti.

A 7 punti dalla salvezza alla fine del girone d’andata, l’Angers non vorrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori più rappresentativi: un addio, scontato, a fine stagione è quello che si augurano i dirigenti della città vecchia capitale angioina.

Come vi abbiamo raccontato qui, il Napoli su Ounahi c’è e da prima del Mondiale. Il club azzurro è pronto ad un’offerta che si potrebbe spingere ai 18 milioni bonus compresi. Inoltre, ci sono dalla Premier spinte rilevanti sul ragazzo.

Ounahi-Napoli: si aspetta la mossa del Leeds

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, lo scenario nelle ultime ore vede il Napoli stabile sulle posizioni raccontate. “Siamo fermi” è il sussurro che arriva dal quartier generale del Konami Training Center di Castelvolturno. Tradotto: se l’Angers abbassa le pretese, ovvero 25 milioni, la trattativa può proseguire. Giusto ribadire che si tratterebbe di lasciare il calciatore in Francia fino al termine della stagione. Il Napoli, dopo gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, non ha a disposizione ulteriori slot per tesserare giocatori extracomunitari nel corso di questa stagione.

Non si registra, ad oggi, un’apertura dei francesi che aspettano le mosse della Premier. In particolare, resta da capire se il Leeds si spingerà in maniera più concreta. Il Leicester c’è sempre: sono questi i due club di Premier che compongono la corsa a tre con il Napoli. 25 milioni di investimento sono una cifra abbordabile per le casse di entrambe le società. Potrebbe aiutare il Napoli il fatto che sia Leeds sia Leicester siano coinvolte in investimenti importanti già compiuti o da concretizzarsi a breve.

Inoltre, la volontà del calciatore di abbracciare l’Italia, scelta cui ha dato la priorità, ed il progetto Napoli non è da tenere in secondo piano. Ounahi non ha raggiunto ancora un accordo con il club azzurro, ma non ha nascosto, attraverso chi lo rappresenta, di gradire la destinazione partenopea.