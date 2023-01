CM.IT | Il Napoli spinge per Ounahi: l’offerta azzurra e la risposta dell’Angers

Il Napoli continua a spingere per Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha stupito tutti al Mondiale: i dettagli e le cifre

Ha collaborato: Riccardo Meloni

Il Mondiale ha generato una spinta importante per alcuni giocatori che ora vengono trattati o sono stati già acquistati da top club. È stato il caso ovviamente di Cody Gakpo, attaccante olandese finito subito al Liverpool che ha battuto la concorrenza del Manchester United.

Non solo, perché Enzo Fernandez è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato tra Benfica e Chelsea, così come Alexis Mac Allister è finito nei radar delle big europee, che lo aveva sondato prima del Mondiale. Ma con la medaglia d’oro al collo, per entrambi gli argentini le condizioni sono ovviamente cambiate. Un po’ come successo ai calciatori marocchini, soprattutto ai due centrocampisti inesauribili: Sofyan Amrabat e Azzedine Ounahi. Il giocatore della Fiorentina piace ad alcuni club di Premier League, così come in Serie A dove ovviamente era già conosciuto e stimato. Allo stesso modo, sul centrocampista dell’Angers sono piombati sia club italiani che inglesi.

CM.IT | Il Napoli su Ounahi: offerti 15-20 milioni

Il Napoli sta facendo sul serio per Ounahi, tra i protagonisti del Marocco quarto al Mondiale in Qatar. Il giocatore dell’Angers, classe 2000, è in orbita azzurra con Giuntoli che sta lavorando per portarlo al ‘Maradona’.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’offerta del Napoli si attesta tra i 15 e i 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Ora la passa passa al club francese, che ovviamente spera nell’asta e comunque parte da una richiesta di almeno 25. I partenopei restano in attesa, nell’auspicio che nessun altro si rifaccia sotto per Ounahi, portando il cartellino a lievitare ancora. In pochi probabilmente conoscevano il centrocampista marocchino prima del Mondiale, che ovviamente aveva una valutazione decisamente più bassa. Per il Napoli resta da monitorare la concorrenza del Leicester, che molto probabilmente perderà Tielemans a zero. Ounahi, che è molto attratto dalla possibilità di giocare in Serie A e a cui si era interessata anche l’Inter, arriverebbe eventualmente a giugno, anche perché gli azzurri non possono tesserare altri extracomunitari. Ma Giuntoli vuole raggiungere l’accordo già adesso e anticipare tutti. lavorando sull’offerta all’Angers e sul quella al calciatore.