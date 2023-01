Inter, Skriniar rifiuta il rinnovo: la situazione

L’Inter insiste per il rinnovo di Milan Skriniar, ma, al momento, lo slovacco dice di no ai nerazzurri: le ultime

E’ stato tra i protagonisti della vittoria dell’Inter in Supercoppa italiana, con una prestazione solida, attenta, con la quale non ha concesso nulla agli attaccanti del Milan. Quando è concentrato e in giornata, Milan Skriniar è un difensore davvero difficile da superare.

Da capitano, ha alzato al cielo di Riyad il trofeo, che l’Inter si è aggiudicata per la seconda volta consecutiva. Una bella soddisfazione per Simone Inzaghi, che davvero si conferma ‘Mister Supercoppa’, con un incredibile quattro su quattro nelle edizioni disputate. Nerazzurri che dopo questa stracittadina guardano con fiducia al prosieguo della stagione, rilanciando le loro ambizioni. Ma per quanto riguarda il futuro proprio di Skriniar, arrivano invece brutte notizie.

Inter, frenata brusca per il rinnovo di Skriniar: lo slovacco dice di no

Calciomercato.it vi aveva già anticipato un certo pessimismo che circolava in casa Inter per il rinnovo di Skriniar. Nerazzurri che si sono spinti al massimo sforzo economico possibile, ma che potrebbe non bastare e infatti si stanno già guardando intorno per eventuali sostituti a fine stagione.

Tutto confermato da ‘Sky Sport’, secondo cui il rappresentante del difensore avrebbe fatto sapere al club che da parte del giocatore non ci sarebbe intenzione, per il momento, di firmare la proposta di rinnovo. Dunque, il rialzo a 6 milioni di euro a stagione più bonus non sarebbe sufficiente per convincere lo slovacco a firmare un nuovo contratto. L’Inter, così, si cautela cercando altri profili per rimpiazzarlo, ma intende mantenere le porte aperte a un eventuale dietrofront, qualora le cose dovessero cambiare. Niente di definitivo, ancora, anche se le strade di Skriniar e dell’Inter sembrano sempre più destinate a separarsi.