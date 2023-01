CM.IT | Strada in salita per Skriniar: gli eredi nella lista di Marotta

Milan Skriniar non ha ancora dato una risposta definitiva all’Inter sul rinnovo di contratto: si complica il futuro in nerazzurro del difensore slovacco

L’Inter attesa dal delicato anticipo di campionato contro il Verona, prima di volare in Arabia Saudita e contendere la Supercoppa Italiana ai cugini del Milan.

Dopo la frenata di Monza e la qualificazione sofferta in Coppa Italia con il Parma, la squadra di Simone Inzaghi non può permettersi ulteriori passi falsi contro gli scaligeri a San Siro per non dire definitamente addio ai sogni scudetto e di seconda stella. In campo a guidare l’undici vicecampione d’Italia ci sarà capitan Skriniar, anche se le negoziazioni per il rinnovo contrattuale restano turbolente con la dirigenza interista. Continua infatti la telenovela sul futuro del centrale slovacco, in scadenza il prossimo 30 giugno con la società del presidente Zhang. Marotta e Ausilio nelle scorse settimane hanno formulato la loro offerta all’entourage del giocatore: 6 milioni di euro più bonus, per arrivare a una cifra complessiva intorno ai 7 milioni. Come raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza di Viale della Liberazione non farà ulteriori rilanci e adesso attende una risposta definitiva da Skriniar.

Calciomercato Inter, si complica il rinnovo di Skriniar: tre nomi per voltare pagina

Prima della partenza per Riyadh e della finale di Supercoppa col Milan non sono previsti ulteriori vetrici con gli agenti dell’ex Sampdoria, con Marotta che dopo il derby contro i rossoneri si aspetta la comunicazione del difensore sull’offerta di rinnovo fino al 2027 dell’Inter.

Il club nerazzurro ha profuso il massimo sforzo possibile per venire incontro alle richieste di Skriniar, ma adesso filtra un po’ di pessimismo per la firma del classe ’95 dopo la cauta fiducia dei mesi scorsi. La situazione è delicata e l’Inter rischia di perdere a parametro zero uno dei suoi pilastri al termine della stagione. Nemmeno gli appelli della curva nerazzurra potrebbero bastare, con i sostenitori di riferimento del tifo interista che hanno inviato a più riprese lo slovacco a firmare il prolungamento. Dietro c’è il lusinghiero pressing a suon di milioni del Paris Saint-Germain, già la scorsa estate in missione per portare Skriniar sotto la Tour Eiffel. Senza scartare una possibile offensiva delle big di Premier League, in primis il Tottenham dell’ex Antonio Conte.

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di fumata nera e ha iniziato a setacciare il mercato alla ricerca di un degno sostituto. Sguardo proprio a Londra e in casa Tottenham dove Ausilio ha chiesto informazioni su Tanganga, nell’ultima finestra estiva nei radar del Milan che poi lo bocciò preferendogli Thiaw. In cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra resta comunque Scalvini, anche se la valutazione da oltre 40 milioni di euro dell’Atalanta è al momento proibitiva per l’Inter. Meno impervia, almeno sul prezzo del cartellino, la strada che porta a Kiwior, sul quale comunque c’è la concorrenza della Juventus e delle altre big italiane. Infine Smalling: anche l’inglese della Roma, come Skriniar, è in scadenza a giugno e rappresenterebbe una ghiotta occasione sul mercato.