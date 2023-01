Inter e Inzaghi, il tempo è scaduto: c’è l’ultimatum

L’Inter frena sul campo del Monza tra le polemiche. A tenere banco è anche il futuro di un big della rosa di Simone Inzaghi: i tifosi prendono posizione

Rabbia Inter dopo la frenata sul campo del Monza che può costare carissima all’undici allenato da Simone Inzaghi.

La squadra vicecampione d’Italia non riesce a bissare l’ottima prova finita contro il Napoli e potrebbe scivolare a -10 in classifica in caso di vittoria oggi dei partenopei con la Sampdoria. Inter beffata nel recupero dall’autogol del neo entrato Dumfries sullo stacco dell’ex Caldirola e al quale non bastano i guizzi di Darmian e del campione del mondo Lautaro Martinez. Un 2-2 però tra le polemiche, con Inzaghi che va su tutte le furie davanti ai microfoni e punta il dito contro l’arbitro Sacchi, che negli spogliatoio ammetterà di aver sbagliato ai danni dei nerazzurri. “C’è stato un chiaro errore che ci ha penalizzato. C’è tanta delusione, sono arrabbiatissimo“. Il tecnico nerazzurro non le manda a dire e non nasconde l’amarezza per lo stop che potrebbe compromettere in maniera definitiva le velleità di scudetto dell’Inter.

Calciomercato Inter, il messaggio dei tifosi a Skriniar: “Resta con noi”

A non far dormire sonno tranquilli ad Inzaghi non è però soltanto l’amaro pareggio dell’U-Power Stadium al cospetto del ‘nemico’ Galliani.

Milan Skriniar continua a far discutere in materia contrattuale, con la dirigenza interista che ha dato un ultimatum al difensore slovacco sul suo futuro. Se non prima della partenza per l’Arabia Saudita, subito dopo il derby di Supercoppa con il Milan i vertici nerazzurri si aspettano una risposta definitiva dal giocatore. Marotta e Ausilio hanno formulato da tempo la loro offerta all’ex Sampdoria: circa 7 milioni di euro – bonus compresi – per quattro stagioni, l’Inter non può andare oltre e fare l’impossibile (citando l’Ad varesino) per rispettare i paletti imposti dalla proprietà.

Rimane sempre una cauta fiducia, ma inevitabilmente il tempo che passa senza certezze agita l’ambiente interista con i tifosi in ansia per il destino del loro idolo. E una fetta importante del tifo nerazzurro – la Curva Nord – durante il match contro il Monza ha preso posizione su Skriniar. I sostenitori dell’Inter, assiepati nel settore ospiti dell’U-Power Stadium, hanno esposto uno striscione eloquente invitando lo slovacco a firmare il rinnovo: “Skriniar sei il nostro capitano, sei il padrone di Milano. Resta con noi“. Un messaggio diretto al giocatore in attesa della risposta del difensore, che comunque vada chiuderà una telenovela infinita. E sullo sfondo, spettatore molto interessato, rimane la minacciosa ombra del PSG…