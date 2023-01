CM.IT | Napoli-Giuntoli sirene inglesi: non solo Juve, pista in Premier

Il Napoli si è fermato in settimana con l’eliminazione dalla Coppa Italia ma vola in campionato. Tra gli artefici della squadra anche Cristiano Giuntoli che ha una situazione ancora da decidere. Le ultime sul ds azzurro

Dopo la prima sconfitta in Serie A ad inizio gennaio contro l’Inter, per il Napoli è arrivata in settimana anche la prima vera delusione della stagione con l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia per mano della Cremonese di Ballardini.

Una sfida che ha visto Spalletti adottare un massiccio turnover in apertura con diversi cambi rispetto alla formazione tipo. Simeone e soci, dopo essere andati sotto, erano comunque riusciti ad andare fino al 2-1, venuto meno nel finale dei regolamentari paradossalmente con una larga rappresentanza di titolari in campo. Ai calci di rigore è quindi arrivato il verdetto finale che porta all’eliminazione dei partenopei senza però scalfire quanto di ottimo fatto finora soprattutto in campionato dove il margine è importante. Tra gli artefici di questo meccanismo che tanto bene sta funzionando, oltre a Luciano Spalletti, c’è anche Cristiano Giuntoli, bravo a costruire nel corso degli anni e soprattutto la scorsa estate quando c’è stata la necessità di cambiare molto. Il contratto del diretto sportivo del Napoli è però in scadenza e il suo futuro è da decidere.

Calciomercato Napoli, Giuntoli tra contratto e West Ham mentre Spalletti lavora sulla squadra

Cristiano Giuntoli ha il contratto col Napoli in scadenza a giugno 2024. Ovviamente, dopo quanto si straordinario fatto, la sua figura è sotto la luce dei riflettori un po’ di tutti, anche dall’estero.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, c’è stato un interessamento forte del West Ham, non del presidente Sullivan ma della nuova proprietà che dovrebbe rilevare il club a partire dalla prossima stagione per creare una squadra capace di fare un mix di giovani ed esperti, sulla scia di quanto fatto dal Napoli in questi anni. Non ci sono accordi e ci sono tutte le speranze di rinnovare il contratto con il club di De Laurentiis ma va registrato anche questo tipo di interessamento. Inoltre un eventuale addio sponda inglese avrebbe un significato, mentre lasciarlo andare eventualmente alla Juventus ne avrebbe un altro, fermo restando che le possibilità di un prolungamento restano intatte.