ESCLUSIVO | Anche Milan e Juve su Luis Guilherme, ma ci sono due ostacoli

Sulle orme di Endrick, col quale ha giocato nell’under 17, il nuovo crack brasiliano fa gola in Italia. Oggi, però, la destinazione più probabile è la Premier

Altri potenziali Endrick alla ribalta. Uno su tutti, Luis Guilherme, coetaneo della stellina che si è appena accaparrata il Real Madrid per 60 milioni bonus inclusi. Attaccante ed esterno, il sedicenne talento del Palmeiras sta bruciando le tappe. È il calciatore più giovane tra i 23 convocati dal CT Menezes per il Sub-20 che inizia oggi in Colombia.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il classe 2006 di Aracaju è anche sull’agenda di due big italiane, Milan e Juventus. Nessuna delle due, tuttavia, ha fin qui mosso passi concreti per il ragazzo che a giugno ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza fissata al 2025.

Nell’accordo è presente una clausola risolutiva da ben 55 milioni, una cifra evidentemente non lontana dalla valutazione che viene fatta del quasi diciassettenne.

L’altro ostacolo per le italiane è senz’altro rappresentato dalla concorrenza. Come appreso da CM.IT, su Luis Guilherme è forte la Premier League, nello specifico il Chelsea che dal Brasile ha appena comprato un altro crack brasiliano, Andrey Santos dal Vasco da Gama come raccontatovi dettagliatamente qui su Calciomercato.it.

Luis Guilherme sulle orme di Endrick

Il potenziale di Luis Guilherme è paragonato a Endrick, col quale ha appena cinque mesi di differenza: il nuovo asso del Madrid, anche se il trasloco in Spagna avverrà solo nel 2024, è nato a luglio, mentre Guilherme a febbraio del 2006.

Oltre ad appartenere alla stessa squadra, i due hanno giocato anche assieme nel Torneo di Montaigu in Francia vinto nell’aprile di un anno fa dal Brasile Sub-17.