CM.IT | Andrey Santos verso il Chelsea: cifre e retroscena

Il Chelsea ha quasi vinto il testa a testa con il Manchester City per Andrey Santos, giovane stella del Vasco da Gama

Tra i principali protagonisti della cavalcata che ha riportato il Vasco da Gama in Serie A, Andrey Santos è sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di uno sprint importante del Chelsea, con un Manchester City ancora deciso a dare battaglia ai ‘Blues’.

In Inghilterra per definire il passaggio di Matheus Cunha al Wolverhampton, l’agente del centrocampista, Giuliano Bertolucci, sta provando a chiudere il passaggio del suo assistito ai ‘Blues’. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in caso di fumata bianca definitiva la trattativa si chiuderà per meno di 15 milioni di euro. Una cifra alla portata dei numerosi club italiani che, secondo le informazioni in nostro possesso, hanno deciso di non affondare il colpo nonostante il calciatore sia stato proposto nei mesi scorsi.

Andrey Santos verso il Chelsea: le ultime

L'affare #Cunha (accordo coi #Wolves in prestito con obbligo di riscatto a 50 mln di € con bonus) non è l'unico obiettivo della missione inglese di Bertolucci. Continua il testa a testa tra #Chelsea e #ManchesterCity per #AndreySantos, con i Blues in vantaggio @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) December 20, 2022

Convocato dal Brasile Under 20 per giocare il Sudamericano Sub 20, Andrey Santos sarà il capitano della squadra verdeoro e proverà a guidare i suoi compagni alla vittoria finale dal 19 gennaio al 12 febbraio.

Dopo aver esordito in prima squadra non ancora maggiorenne, il centrocampista di 18 anni ha collezionato 37 presenze ufficiali con il Vasco, segnando 8 reti e meritandosi le attenzioni delle maggiori società europee, comprese Barcellona, Benfica, Liverpool, Newcastle e PSG, oltre ai già citati City e Chelsea.