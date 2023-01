DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 10 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi 10 gennaio, in diretta, sulla sessione invernale di calciomercato

La finestra di gennaio di calciomercato potrebbe portare a diverse sorprese, in entrata come in uscita, per le maggiori squadre italiane, e non solo, che monitorano la situazione attuale. Tutte le ultime di giornata.

Dall’Inter al Milan passando per la Juventus, il Napoli e tutte le altre squadre di Serie A. Le ultime sulla giornata di oggi, anche dall’estero, mentre stasera il calcio giocato propone come piatto forte la sfida di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Parma. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà passo dopo passo di tutte le trattative in tempo reale.

LIVE

9.48 – Anche Schuurs nel mirino dell’Inter in vista della prossima estate, mentre tiene ancora banco il rinnovo di Skriniar.

9.30 – Il Barcellona ha messo Thuram nel mirino per giugno, ma il Chelsea ci pensa già per gennaio dopo aver preso anche Joao Felix.

9.00 – Come evidenziato da Calciomercato.it il Palmeiras può cedere Danilo già a gennaio a 20 milioni più bonus. Monaco e Nottingham Forest tra le squadre maggiormente interessate.