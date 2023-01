Sprofondo Cremonese, Alvini trema: quattro allenatori in lizza

Nuova sconfitta per la Cremonese nello scontro diretto contro il Verona: si fa sempre più delicata la posizione del tecnico Alvini in panchina

Sprofonda la Cremonese, battuta anche dal Verona (doppio Lazovic) nel match spareggio contro il Verona di ieri pomeriggio al ‘Bentegodi’.

I grigiorossi sono mestamente ultimi in classifica e la soglia salvezza è sempre più lontana, adesso distante otto punti. Servirebbe un miracolo sportivo per la matricola lombarda per scalare posizioni e recuperate terreno per conquistare una salvezza che a questo punto della stagione appare proibitiva. Sotto accusa Massimiliano Alvini, con la sua Cremonese che in 17 partite non ha mai vinto in questo campionato dopo la promozione in Serie A. Soltanto sette pareggi, poi tutte sconfitte per Carnesecchi e compagni al quarto ko consecutivo lunedì contro il Verona. La posizione del tecnico si fa sempre più delicata e in bilico, con la società pronta a cambiare pagina se le cose non dovessero cambiare nell’imminente.

Cremonese, Alvini rischia l’esonero: Ballardini in pole, l’ombra di D’Aversa

Valutazione in corso da parte della proprietà e della dirigenza, che potrebbe comunque concedere un’ultima spiaggia ad Alvini in vista del derby lombardo di sabato pomeriggio tra le mura amiche dello ‘Zini’ con il Monza.

Se la Cremonese deciderà di non esonerarlo nell’immediato, quella contro i brianzoli sarà una partita assolutamente da non fallire per l’allenatore grigiorosso per salvare la panchina e rimettersi in carreggiata. La formazione neopromossa non ha dato seguito alla bella prestazione con la Juventus, giocando una gara senza nervo e concretezza contro il Verona: “La più brutta partita del nostro campionato“, ha chiosato senza giri di parole lo stesso Alvini davanti ai microfoni dopo il fischio finale.

Il tecnico è sulla graticola e intanto la Cremonese inizia a valutare il lotto dei possibili sostituti in caso di esonero e di ribaltone al timone della squadra. Uno dei profili maggiormente apprezzati è Davide Balladini in caso di cambio alla guida tecnica, anche se al vaglio dell’area tecnica ci sono diversi nomi. Sul taccuino del Ds Giacchetta e del consulente Braida figurano pure Iachini, Semplici e D’Aversa, quest’ultimo tra l’altro ieri presente sulle tribune del ‘Bentegodi’. Alvini rischia grosso: la Cremonese è pronta a svoltare.