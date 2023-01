CM.IT | Ramsey dopo Bale: prende quota l’ipotesi ritiro

Il gallese ha lasciato la Juventus all’inizio dell’estate scorsa risolvendo il contratto in scadenza nel 2023. Al Nizza le cose stanno andando male

Ieri Gareth Bale ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, prossimamente potrebbe fare lo stesso Aaron Ramsey. Il gallese ha lasciato la Juventus l’estate scorsa con la risoluzione del contratto e una buonuscita da doppia cifra, trasferendosi poi da svincolato al Nizza.

L’esperienza in Francia (574′ in tutto) è stata però fin qui molto deludente. Il classe ’90 non voleva nemmeno più far ritorno nel club della Costa Azzurra, ma essendoci un contratto di mezzo – in scadenza a giugno – è stato alla fine ‘costretto’ a fare un passo indietro unendosi alla squadra adesso non più di Lucien Favre, esonero ufficialmente ieri.

Tornando al futuro dell’ex bianconero, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi ritiro dal calcio giocato.

A spingere molto per questa soluzione è sua moglie, Colleen Rowland con la quale è convolato a nozze l’8 giugno del 2014 e che su di lui, conosciuto ai tempi del liceo, ha un forte ascendente.

Ramsey tra ritiro, Mls e ambizione Premier

Trentadue anni compiuti lo scorso 26 dicembre, Ramsey ambisce sempre al ritorno in Premier League, ma visto il suo scarso rendimento – in aggiunta ai numerosi problemi fisici – sarebbe alquanto complicato trovargli sistemazione in un campionato, quello inglese, che impone prestazioni atletiche di altissimo livello.

Vedremo quale sarà la sua decisione alla fine di quest’annata, quando terminerà il contratto con il Nizza. Al ritiro si aggiunge l’ipotesi MLS, che è stata proprio l’ultimissima tappa della carriera dell’amico Bale.