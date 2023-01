Bale si ritira dal calcio giocato: l’annuncio UFFICIALE con una lunga lettera

Gareth Bale dice addio al calcio giocato con una lunga lettera. L’attaccante gallese ha deciso di ritirarsi a soli 33 anni

Gareth Bale ha scritto tante pagine di storia sul campo e riuscendo a diventare un’autentica icona per il suo popolo, la sua gente.

Non è da tutti, anzi è proprio raro e così va trattata la notizia che magari per qualcuno era nell’aria, ma che ha anche sconvolto in molti nel mondo del calcio. Fa specie, infatti, pensare che un talento del genere decida di smetterla a soli 33 anni e dopo alcune stagioni decisamente travagliate. Bale si è distinto al Tottenham, club in cui con le sue discese travolgenti e la sua qualità ha fatto innamorare l’Europa. Alla fine, senza sconti e con tanto da dimostrare è andato al Real Madrid e anche lì, tra alti e bassi, non è stato un fallimento. Certo, gli infortuni hanno inciso sulla sua considerazione in una rosa di stelle, ma la BBC formata con Cristiano Ronaldo e Karim Benzema è comunque entrata nella storia del calcio. E poi quella magnifica rovesciata è stata una firma indelebile sull’ennesima Champions League. Ora Bale militava nei Los Angeles FC con cui aveva un contratto fino a giugno 2023. Da poco aveva conquistato il titolo, anche insieme a un altro mostro sacro come Giorgio Chiellini.

Bale dice addio al calcio: la sua lettera

L’annuncio del ritiro del gallese è arrivato in via ufficiale con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Dopo attenta e ponderata considerazione, annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale”.

Il romanticismo e una buone dose di emozione, in questo caso, non possono proprio mancare: “Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni, che sarà impossibile da replicare, non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo”. In molti pensavano che Bale decidesse di ritirarsi dalla Nazionale del Galles dopo il Mondiale, invece si è preso qualche giorno in più e ha deciso di chiudere anche con i club.