Dumfries dall’Inter alla Juve: “Qualcuno lo ha pensato”

Intreccio Rabiot, Pogba, Milinkovic con sullo sfondo Dumfries: il punto in diretta sul mercato della Juventus

Non solo il campo per la Juventus. La squadra di Allegri venerdì sarà di scena al ‘Maradona’ contro il Napoli per una sfida che è improvvisamente, ma non troppo, diventata fondamentale in chiave scudetto.

I bianconeri hanno l’occasione di portarsi soltanto a quattro punti dalla vetta della classifica, una distanza minima considerando l’inizio di stagione fallimentare. Questo induce all’ottimismo in casa bianconera, con la consapevolezza che la squadra possa essere ulteriormente migliorata sul mercato, tra gennaio e giugno. Certo la situazione societaria non fa presagire colpi da novanta per la Juve, ma intanto Cherubini e Allegri valutano le prossime mosse da fare. Una, importante, riguarda Adrien Rabiot: titolare inamovibile, o quasi, ma anche in scadenza di contratto a fine stagione. Ecco allora che un addio a campionato in corso non può essere escluso, anzi: l’ipotesi è anche confermata nel corso della diretta di Calciomercato.it su Twitch su Tv Play.

Calciomercato, Dumfries-Juve: parla Santini

Fabio Santini, intervenuto nel corso della trasmissione su Twitch, ha fatto il punto sui bianconeri.

Il punto di partenza è Rabiot e la questione rinnovo: “Il francese piace molto ad Allegri ma vuole 10 milioni per il rinnovo, più altri 10 per la madre. Per Rabiot ci sono interessi: si chiamano Psg, Manchester City. Allegri sta aspettando di testare le condizioni di Pogba che dovrebbe essere vicino ad un graduale rientro. Sarà però graduale e arriviamo a marzo se dovesse andare tutto bene. Però se arrivasse una grande offerta, la Juve venderebbe Rabiot”. Per sostituirlo non con Milinkovic-Savic: “Lo ha cercato in tutti i modi, ma è stata spiazzata da un’offerta pazzesca di sessanta milioni di sterline dall’Arsenal. Sono 69 milioni di euro ed è una cifra davanti alla quale Lotito non rimane insensibile”.

Infine, l’ipotesi – clamorosa ed improbabile – di un arrivo dall’Inter: “Qualcuno ha pensato – ma è fantacalcio – che l’Inter potrebbe dare Dumfries alla Juve, i bianconeri non hanno i cinquanta milioni che servono per l’olandese”.