ESCLUSIVO | Danilo può partire con lo sconto: il Monaco sfida la Premier League

Centrocampista centrale di grande prospettiva, Danilo è finito nel mirino di diverse squadre europee in vista di gennaio

Trattato dal PSG prima del licenziamento di Leonardo e dall’Arsenal in tempi più recenti, Danilo può lasciare il Palmeiras già a gennaio. Nelle ultime settimane, qualcosa di concreto si sta muovendo attorno al centrocampista centrale, anche in virtù di un potenziale sconto rispetto alla valutazione iniziale di circa 30 milioni di euro.

In virtù di una seconda parte di 2022 un po’ discontinua nel rendimento, il 21enne di Salvador potrebbe partire per circa 20 milioni di euro più bonus. Una cifra decisamente più accessibile rispetto al passato, che ha calamitato sul ragazzo nuove e concrete attenzioni. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, oltre all’Arsenal e al Newcastle, anche squadre di media fascia inglese si sono fatte avanti per il ragazzo. Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Leeds, Wolverhampton e West Ham, solo per citarne alcune, sono a caccia di rinforzi in mediana durante la sessione invernale, ma in Premier bisogna fare attenzione anche al Nottigham Forest.

Calciomercato, il Monaco sfida la Premier: ecco il prezzo di Danilo

Sempre vigile sul mercato dei giovani e con le casse rimpinguate dalla cessione di Badiashile al Chelsea, il Monaco è la squadra francese maggiormente interessata al numero 28 del club paulista, che può vantare diversi estimatori in Francia e in Portogallo.

Benfica e Marsiglia, ad esempio, già la scorsa estate avevano effettuato sondaggi per il ragazzo, ma al momento le piste più calde sembrano altre. In 141 partire ufficiali con la maglia del Palmeiras, Danilo ha collezionato 12 gol e 9 assist. Vincolato al club brasiliano fino al 31 dicembre del 2026, il giocatore nel febbraio del 2022 ha firmato un rinnovo contrattuale con clausola rescissoria a 100 milioni di euro.

Negli ultimi giorni, la proposta di almeno due club europei è arrivata sulla scrivania della presidentessa Leila Pereira, che di recente ha concluso con il Real Madrid la cessione record di Endrick. Una situazione in divenire, da monitorare con attenzione da qui alla fine del mercato.