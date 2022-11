Rossoneri e giallorossi si sfidano per il giovane bomber del club lusitano. Il contratto del classe 2003 scade alla fine di questa stagione

Per gli addetti ai lavori è un nome noto, uno di quelli da tempo fra gli ‘osservati speciali’. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sul grande talento del Benfica sono pronti a fiondarsi due big di Serie A, ovvero Milan e Roma.

Luis Semedo, 19 anni compiuti lo scorso agosto è la ‘stellina’ del club portoghese che fa gola a tanti grandi società europee, incluse appunto quella giallorossa e quella rossonera. Un metro e novantadue centimetri di altezza, il classe 2003 cresciuto nel settore giovanile de ‘Le Aquile’ ha tutto per essere considerato un predestinato. Sicuramente è un goleador implacabile, lo sa bene la Juventus alla quale quest’anno ha siglato due gol tra andata e ritorno in Youth League, la stagione passata vinta dal baby Benfica anche grazie alle sue reti.

Calciomercato Milan e Roma, Semedo grande ‘occasione’ a zero

Semedo è già nel giro della prima squadra e, soprattutto, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Il Benfica sta cercando e cercherà di blindarlo per non perderlo a zero, ma non sarà semplice considerata la fila di club intenzionati ad accaparrarselo. L’entourage del ragazzo è lo stesso di Matic e, fino a poco tempo fa, di Kalulu, elemento che potrebbe in un certo senso favorire sia Milan e Roma (ma occhio alla stessa Juventus…) nella corsa al suo cartellino.