DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 21 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 21 agosto: la Serie A è iniziata, ma le trattative non si fermano

Seconda giornata di campionato già in corso in Serie A, ma il mercato continua a essere protagonista sullo sfondo. Mentre le squadre preparano i rispettivi match, le dirigenze sono ancora al lavoro per gli ultimi ritocchi. Ultime mosse da completare per le varie Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli e Lazio, ma non solo. Le trattative sono in fermento continuo.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

08.30 – Juventus, Rabiot di nuovo al Psg per sbloccare Paredes: lo scambio per accontentare Allegri.