CM.IT | Juve-Depay, nuovo colpo di scena! E intanto Milik…

Le ultime di Calciomercato.it sull’attacco della Juventus: in risalita le quotazioni di Milik su Depay, svolta nelle prossime ore

La Juventus continua la ricerca di un attaccante per avere un vice Vlahovic all’altezza e per completare il reparto offensivo. Situazione che ancora non si sblocca e che però, a poco più di dieci giorni dalla conclusione del mercato, necessita di una accelerazione decisa da parte dei bianconeri.

Dopo l’infortunio di Di Maria, con Chiesa ancora ai box, per il momento, Allegri dovrà fare di necessità virtù in vista della gara con la Sampdoria di domani sera. Dove ci sarà il solo Vlahovic come riferimento avanzato, assistito da Cuadrado e Kostic sulle fasce e con Kean alternativa a gara in corso, momentaneamente riabilitato dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il tecnico livornese, in ogni caso, attende sviluppi positivi quanto prima. Il calendario incalza già con sfide a distanza ravvicinata e la settimana prossima c’è già il primo big match stagionale, quello contro la Roma allo ‘Stadium’. Motivo per il quale, il dossier attaccante va risolto nel più breve tempo possibile. Calciomercato.it vi ha raccontato, nelle scorse ore, come, in alternativa a Depay, siano stati riallacciati i contatti per Milik. Per quanto concerne l’olandese, Xavi avrebbe dato il via libera alla sua cessione oltre a quella di Aubameyang per poter inserire Koundè in lista. Ma potrebbero esserci novità importanti in arrivo.

Juventus, ‘muro’ Depay sull’ingaggio: Milik alternativa concreta

Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus starebbe effettuando importanti riflessioni. Depay continua ad avere richieste di ingaggio piuttosto importanti, oltre i 7 milioni di euro, una cifra che inizia a destare qualche perplessità. Meno gravoso sarebbe lo stipendio da corrispondere a Milik, con il quale ci sarebbe già una intesa di massima. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore, tra la giornata di oggi e quella di domani, per capire come il tutto potrà evolversi. Il Marsiglia può acconsentire alla cessione del polacco e sta valutando tutte le proposte pervenute, comprese quelle arrivate da club di Premier League e Liga spagnola. A breve, la Juventus prenderà quindi una decisione definitiva sul bomber da regalare ad Allegri.