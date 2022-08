CM.IT | Depay, la Juve è ottimista ma si cautela: contatti con Milik e Arnautovic

La Juventus ottimista sulla buona riuscita della trattativa Depay, ma intanto si cautela: nuovi contatti con Milik e Arnautovic

Il rebus attaccante continua a tenere banco in casa Juventus. I bianconeri hanno scelto da qualche giorno di puntare tutte le loro fiches su Memphis Depay, ma nelle ultime ore un nuovo scenario potrebbe cambiare gli equilibri nell’attacco del Barcellona.

Xavi reputava sacrificabile l’olandese, ma il pressing del Chelsea per Aubameyang sta spingendo la dirigenza a valutare l’offerta inglese. I blues mettono sul tavolo circa 25 milioni di euro, una cifra importante visto il momento dei catalani, e, se l’operazione dovesse andare in porto, inevitabilmente l’addio di Depay non sarebbe più un’opzione percorribile.

La Juventus, che con gli azulgrana negozia eventuali bonus e percentuali sulla futura rivendita per liberare l’ex Lione, resta ottimista per la chiusura dell’affare, ma ha iniziato a cautelarsi. Dopo i contatti per Simeone della scorsa settimana, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it nelle ultime ore la dirigenza bianconera ha riallacciato i contatti sia con Arkadiusz Milik che con Marko Arnautovic.

Calciomercato Juventus, Milik e Arnautovic alternative a Depay

Il polacco è sui taccuini della dirigenza da oltre due anni e ha ricevuto in questi giorni diverse proposte da Liga e Premier League. Il Marsiglia le sta valutando e, in virtù di questo, è poco propenso a una soluzione in prestito. L’ex Inter è invece un pupillo di Allegri, ma andrebbe superato l’ostacolo Bologna, che non vuole privarsene.

Si tratta di soluzioni alternative all’obiettivo principale, che resta Depay. La Vecchia Signora ha scelto l’olandese, col quale ha già un accordo, e resta fiduciosa sull’esito positivo della trattativa con il Barcellona. Giusto, però, sondare il mercato, che in questi giorni è più imprevedibile che mai.