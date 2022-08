Sono i giorni di Memphis Depay alla Juventus. Ecco la richiesta del Barcellona ai bianconeri per chiudere l’affare: tutti i dettagli

La Juventus spinge per Memphis Depay, ormai chiaramente l’obiettivo numero uno per rinforzare il suo attacco. La trattativa per l’olandese va avanti da diversi giorni ed è giunta ad un bivio decisivo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’intesa con l’agente del giocatore non rappresenta più un ostacolo, ma è il Barcellona, in queste ore, ad aver complicato la negoziazione. I catalani, infatti, non vorrebbero perdere totalmente gratis l’attaccante e hanno proposto due strade ai bianconeri: una percentuale sull’eventuale futura rivendita o qualche bonus in base al suo rendimento in questa stagione.

Depay alla Juventus, le ultime novità in casa blaugrana

I contatti proseguono, e la Juventus sa che, al di là delle sue richieste, cedere Memphis per il Barcellona è una necessità. Il suo addio, infatti, sbloccherebbe l’iscrizione in lista di Jules Koundé, unico nuovo acquisto ancora non a disposizione di Xavi per ragioni burocratiche. I circa 6 milioni netti che guadagna l’attaccante, infatti, libererebbero lo spazio salariale necessario per inserire il difensore. Dal punto di vista tecnico, il calciatore è ormai ai margini del progetto: Raphinha, Lewandowski, Aubameyang (per il quale c’è un’offerta del Chelsea che Xavi ha chiesto di non prendere in considerazione) e Ferran Torres sono gli uomini su cui punteranno i catalani. L’accordo tra Juve e Barça, dunque, non c’è ancora, ma trovarlo è la soluzione migliore per tutte le parti in causa.