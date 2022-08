La Juve è sempre più vicina a chiudere il colpo Memphis Depay dal Barcellona: arriva un nuovo segnale e sono ore decisive per la fumata bianca

L’affare Memphis Depay è arrivato alla sua fase decisiva, con Massimiliano Allegri che ha scelto l’olandese come colpo in attacco e una volta appurato che Alvaro Morata non sarebbe tornato.

La Juventus, che si è cautelata contattando anche altri profili, come Arkadiusz Milik e Marko Arnautovic, ha scelto l’olandese ed è sempre stata ottimista sul buon esito della trattativa. Negli ultimi giorni, però, sia le richieste economiche dei catalani che l’irruzione del Chelsea su Aubameyang, avevano causato un rallentamento. Entrambi gli ostacoli sembrano essere superati per un colpo che garantirebbe ad Allegri duttilità, qualità e ancora qualche gol in più, da portare a termine sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Una casella mancante in rosa che sta per essere colmata.

Depay-Juve, ci siamo: altro segnale dal Barcellona

Ora sono davvero ore decisive ed è arrivato un altro segnale importante in tal senso. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Xavi ha dato il suo ok alla cessione di entrambe le punte, una necessità dovuta al fatto che con solo uno degli addii non sarebbe stato ancora possibile iscrivere Kounde. Il tecnico catalano aveva inizialmente chiesto la permanenza di Aubameyang, ma il momento complesso che vive il club lo costringe ad adattarsi e sfruttare, come alternative a Lewandowski, Ansu Fati e Ferran Torres. La Juventus, dunque, arrivati a questo punto, dovrà solo definire la cifra da versare al Barça per liberare Depay. Non dovrebbe essere un problema.