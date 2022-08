CM.IT | Acerbi-Inter, ci siamo: tutti i dettagli dell’affare

E ora ci siamo per Acerbi all’Inter, in arrivo il rinforzo in difesa richiesto da Simone Inzaghi: tutti i dettagli su Calciomercato.it

Questi dovevano essere i giorni di Francesco Acerbi all’Inter e così sarà. Dopo l’accordo per il trasferimento del difensore in prestito con diritto di riscatto, le parti restano in contatto per definire la cifra, condizionata all’esito delle negoziazioni sugli stipendi di luglio e agosto del calciatore.

Lotito ha infatti chiesto all’ex Sassuolo di rinunciare alle ultime mensilità di luglio e agosto, prima di firmare con la sua nuova squadra. Si tratta in ogni caso di dettagli visto che, come da programma, l’ostacolo più importante (la rinuncia da parte della Lazio all’obbligo) è stato superato già da alcuni giorni.

#Inter, nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere #Acerbi in prestito con diritto di riscatto. Le parti sono molto vicine e si respira grande ottimismo. Nessuna trattativa quindi con #OM nonostante la stima di #Tudor @calciomercatoit #Calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 21, 2022



E così Simone Inzaghi in un colpo solo riceverà il tanto atteso rinforzo in difesa e ritroverà anche uno dei suoi uomini di fiducia. Acerbi conosce alla perfezione il gioco del tecnico romagnolo e, rispetto ad altri difensori, dovrebbe metterci meno ad ambientarsi e ad inserirsi nel gioco dei nerazzurri.