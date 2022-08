CM.IT | Acerbi-Inter, affare last minute: ecco le cifre

Francesco Acerbi rimane uno dei nomi più caldi sul mercato dell’Inter, ancora alla ricerca di un vice de Vrij in difesa

Il mercato dell’Inter, quantomeno quello in entrata, non si è ancora chiuso. Il club nerazzurro prosegue la ricerca del tanto atteso difensore per completare il reparto, un centrale preferibilmente utilizzabile come vice di Stefan de Vrij durante la prossima stagione.

Dopo l’addio di Andrea Ranocchia, passato al Monza a costo zero a causa del mancato rinnovo con il club nerazzurro, non è stato infatti trovato un sostituto. Da Viale della Liberazione, nonostante la necessità di completare la rosa con quest’ultimo innesto, non vi è mai stata particolare fretta. La necessità principale della dirigenza è quella di strappare un profilo low cost, per cui anche gli ultimi giorni del mercato potrebbero risultare utili.

In tal senso, l’identikit ricercato secondo i parametri economici fissati da Suning s’incastra perfettamente con quello di Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio non rientra nei piani del club biancoceleste e la rottura totale lo ha costretto da qualche tempo ad ascoltare le offerte per lui dal mercato.

Come anticipato da Calciomercato.it ad inizio agosto, sebbene l’interesse del Monza e qualche sondaggio sparso realizzato nei suoi confronti, Acerbi potrebbe attendere le ultime ore di mercato pur di attrarre l’attenzione di una big.

Calciomercato Inter, Acerbi rimane il nome forte in difesa

Nome poco gradito ai tifosi dell’Inter per via dei trascorsi con il Milan, Francesco Acerbi ad oggi rimane l’opzione più probabile per la difesa nerazzurra. Centrale che Simone Inzaghi conosce molto bene e che dunque non avrebbe alcun problema ad inserirsi nei meccanismi della sua difesa a 3 dopo le stagioni trascorse insieme alla Lazio.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato. L’Inter spinge per averlo in prestito con riscatto, la Lazio chiede l’inserimento di un obbligo sui 4 milioni di euro. Le parti dovranno eventualmente trovare un accordo sulla formula per il trasferimento. Se il club nerazzurro arrivasse dunque negli ultimi giorni di mercato senza aver ancora individuato un vice de Vrij, la pista Acerbi potrebbe decisamente infiammarsi.

Tra gli altri profili seguiti, oltre ad Akanji, è spuntato il nome di Chalobah su consiglio di Lukaku. Per il centrale di proprietà del Chelsea,però ad oggi si registra una certa distanza con l’Inter per quanto riguarda la formula dell’operazione.