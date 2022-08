CM.IT | Juventus, per Paredes si apre una nuova idea

La Juventus vuole consegnare il regista ad Allegrie e Paredes resta il nome caldo: le ultime di Calciomercato.it

La stagione dei bianconeri è ufficialmente iniziata con la vittoria per 3-0 ai danni del Sassuolo, una partita che ha messo in luce pregi e difetti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare, la necessità di avere un regista in mezzo al campo appare ora improcrastinabile: il primo indiziato resta sempre Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino non occupa più un ruolo centrale nel progetto tecnico del PSG e raggiungerebbe volentieri l’amico Angel Di Maria a Torino, dove invece gli sarebbero consegnate le chiavi del centrocampo dal tecnico livornese. L’arrivo di Paredes sotto la ‘Mole’ sarebbe stato molto più semplice con il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United, ma l’affare con i ‘Red Devils’ sembra ormai essere sfumato. Come rivelato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, però, la Juventus è ancora al lavoro per trovare una soluzione in uscita per il francese. Intanto, però, per Paredes prende corpo un nuovo scenario.

CM.IT | Nuova idea per Paredes: può arrivare lo stesso alla Juventus

In attesa di comprendere se ci sarà un’uscita a centrocampo, i bianconeri sono ancora forti dell’accordo blindato con Leandro Paredes, da tempo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, poi, in casa Juventus sta prendendo corpo l’idea di portare l’argentino a Torino indipendentemente dalle uscite. Il PSG, infatti, ha aperto al prestito con diritto/obbligo di riscatto e l’operazione può essere portata a termine lo stesso da Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Piazzando, poi, almeno un giocatore in esubero entro il 1 settembre.

#Paredes: l’accordo tra il giocatore e la #Juventus è blindato da tempo, così com’è certificata l’apertura del #Psg al prestito con diritto di riscatto. In attesa che esca un cc (#Zakaria, #Rabiot, #Arthur), prende corpo l’idea di chiudere a prescindere l’affare @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 21, 2022



Questo perché Massimiliano Allegri ha più volte indicato come prioritario l’arrivo di un giocatore in grado di far girare la squadra, di un profilo di caratura internazionale che sappia dare ordine e personalità al centrocampo bianconero. La crescita e lo status raggiunto da Paredes negli ultimi anni sarebbero manna dal cielo per la rosa della Juventus e, per questo, la dirigenza potrebbe forzare la mano. Per quanto riguarda le uscite, nel frattempo, bisogna continuare a monitorare con grande attenzione quanto accadrà intorno a Rabiot, Zakaria e Arthur: sono loro i giocatori che potrebbero partire in caso di offerte. Paredes osserva e continua ad aspettare la ‘Vecchia Signora’.