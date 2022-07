La Juventus studia le prossime mosse di mercato: per l’assalto deciso a Paredes serve che si verifichi una condizione

Il mercato della Juventus è tutt’altro che chiuso. Arrivati Pogba (ora alle prese con un infortunio), Di Maria e Bremer, partito de Ligt con l’addio anche di Chiellini, i bianconeri devono ancora fare diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

Massimiliano Allegri si aspetta almeno un centrocampista e un attaccante. Per il primo non è un segreto che in cima alle preferenze dei bianconeri c’è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in uscita dal Paris Saint-Germain con Galtier che può contare sul neo-acquisto Vitinha e potrebbe avere nelle prossime settimane anche Renato Sanches. La partenza dell’ex Roma è quindi possibile e la Juventus è pronta all’assalto, sempre che prima si verifichi però una condizione.

Calciomercato Juventus, Arthur via: così la pista Paredes si riscalda

Paredes piace alla Juventus e, come raccolto da Calciomercato.it, il suo nome diventerebbe caldo nel caso in cui Arthur dovesse lasciare Torino. Il brasiliano piace al Valencia e non rientra nei piani di Allegri. Il suo addio consentirebbe ai bianconeri di poter affondare il colpo sul centrocampista del Paris Saint-Germain. La Juventus ci pensa e con la cessione di Arthur, Paredes diventerebbe un obiettivo caldo.