Gattuso alleato della Juventus: così Allegri può essere accontentato

Gattuso può essere un prezioso alleato della Juventus: il blitz che può sbloccare il calciomercato dei bianconeri

Pogba, Di Maria e Bremer: la Juventus ha centrato i tre obiettivi principali in entrata che si era prefissati, ma il calciomercato non è ancora finito.

Ceduto de Ligt, Allegri ha chiesto anche rinforzi ma prima di vedere nuovi arrivi a Torino c’è la necessità di piazzare qualche uscita.

E’ il centrocampo il reparto che potrebbe vedere un intenso via-vai nell’ultimo mese e poco più di mercato. Qui Allegri vorrebbe un regista capace di mettersi in mezzo tra Pogba e Locatelli, ma – come detto prima – sono fondamentali le cessioni per fare spazio un rosa. Ed allora, in attesa che si riesca a trovare un accordo con Ramsey con la risoluzione, Gattuso potrebbe venire in soccorso dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Gattuso su Arthur

Secondo quanto riferisce ‘Sky’, confermando una notizia lanciata da Calciomercatoweb.it qualche settimana fa, il Valencia di Gennaro Gattuso è interessato ad Arthur. Il centrocampista brasiliano non è una delle priorità di Allegri ed è tra i calciatori cedibili. Il club spagnolo è interessato a lui e contatti ci sono stati anche nelle ultime ore.

Gattuso potrebbe riaccoglierlo in Spagna e il suo addio, insieme a quello di Ramsey, potrebbe essere il preludio all’assalto a Paredes o comunque ad un regista, ruolo che rappresenta al momento una priorità per Allegri.