Arrivano aggiornamenti ufficiali sull’infortunio di Paul Pogba. È stata accertata una lesione al menisco per il centrocampista bianconero: ecco il comunicato

Paul Pogba è tornato alla Juventus da pochissimo e si deve già fermare. Il centrocampista francese, infatti, negli ultimi giorni, si è bloccato a causa di un infortunio.

E ora ne sappiamo un po’ di più, dato che è arrivato il comunicato ufficiale da parte dei bianconeri: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”. Una tegola in piena regola per Massimiliano Allegri e nel pieno della preparazione: staremo a vedere quali saranno i tempi di recupero e quanto la Juventus dovrà fare a meno del francese, ma è di certo uno stop che non ci voleva, in vista della nuova stagione.