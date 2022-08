DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 4 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 4 agosto: un’altra settimana importante e calda per i club, verso l’inizio della Serie A

Siamo entrati nella fase calda e saliente di un’altra settimana di calciomercato con le squadre di Serie A che stanno lavorando per portare a termine diverse trattative utili a completare le rispettive rose. Dalla Juventus al Milan passando per Inter e Napoli, tutte le ultime.

12.53 – La Cremonese resta in pressing sul difensore Ozkacar del Lione. Costa 5 milioni e piace anche a Verona ed Udinese

12.40 – Gonzalo Villar alla Sampdoria, ci siamo: il giocatore scalpita, vuole iniziare presto la sua nuova avventura alla corte di Marco Giampaolo

12.30 – Milan, altra concorrente per Ziyech: secondo il ‘Daily Mail’ tenHag vorrebbe portarlo al Manchester United. Lo staff dei ‘Red Devils’ però blocca tutto.

12.15 – Juventus, incontro in mattinata con l’entourage di Fagioli per discutere il futuro del centrocampista

12.00 – Roma, Carles Perez prepara le valigie. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, l’attaccante giallorosso è a un passo dal Celta Vigo, l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Il tecnico Coudet spera di averlo a disposizione entro l’inizio della prossima settimana. Serve solo l’ultimo ok del giocatore.

11.45 – UFFICIALE, il Chelsea acquista Chukwuemeka dall’Aston Villa per circa 18 milioni di euro

11.30 -Sanchez più vicino al Marsiglia, secondo ‘Footmercato’ il club francese avrebbe già un accordo con l’entourage del cileno per un contratto da 3 milioni a stagione. Futuro in Francia per Sanchez dopo la rescissione con l’Inter.

11.10 – Roma, conferme sull’arrivo di Wijnaldum: sbarca oggi nella capitale. In arrivo a Ciampino nel pomeriggio o in serata

11.00 – Secondo ‘Sport’ la Juventus si avvicina a Memphis Depay. Il Barcellona propone il prestito con obbligo di riscatto, ma serve prima il rinnovo dell’attaccante. L’olandese invece vorrebbe rescindere il contratto con i catalani, unico ostacolo al momento nella trattativa. L’opzione non dispiacerebbe ai bianconeri, ma per non incrinare i rapporti con il club catalano attende il rinnovo del giocatore per affondare il colpo.

10.45 – Il Nottingham Forest ci prova per Remo Freuler: trattativa concreta con l’Atalanta per il centrocampista svizzero, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 10 milioni di euro.

10.30 – Salernitana, discorsi ben avviati con il Gazientep, club turco, per la cessione di Simy. Si prova a chiudere a titolo definitivo.

10.15 – Ivanovic, neo acquisto della Sampdoria, è arrivato a Genova per visite mediche e firma con il club blucerchiato.

10.00 – Sarri annuncia: “Luis Alberto ha deciso, vuole andare via”.

9.45 – Addio Sanchez: l’annuncio dell’attaccante cileno che gela l’Inter.

9.30 – Dopo la fallimentare esperienza con l’Inter, Gabigol potrebbe ritornare in Serie A: il brasiliano è una possibile occasione in attacco.

9.15 – : “Era la squadra che doveva adattarsi a lui e non il contrario. Quella Juve era a fine ciclo”. Sarri critica Cristiano Ronaldo e la Juventus : “Era la squadra che doveva adattarsi a lui e non il contrario. Quella Juve era a fine ciclo”.

9.00 – Inter, la pista PSG si è raffreddata per Skriniar: su Dumfries forte l’interesse di Chelsea e Manchester United, ma servono 50 milioni di euro.

8.45 – Cresce l’ottimismo per Georginio Wijnaldum: oggi l’olandese potrebbe sbarcare nella Capitale.

8.30 – : superato il West Ham, ora si cerca la quadra con l’Eintracht per arrivare all’esterno serbo. La Juve accelera per Kostic : superato il, ora si cerca la quadra con l’Eintracht per arrivare all’esterno serbo.