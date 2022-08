Milan, occhio a ten Hag: vuole il pupillo allo United

Il Milan da tempo ha messo nel mirino un attaccante in Premier League, ma attenzione a Erik ten Hag: vuole portarlo al Manchester United

Il calciomercato del Milan ha visto arrivare la prima scossa importante con l’approdo in rossonero di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga dopo essere stato seguito a lungo dal Milan è finalmente a disposizione di Pioli, al quale però serviranno altri rinforzi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che è ormai alle porte.

Paolo Maldini e la società rossonera hanno messo il mirino da tempo su un attaccante in Premier League, ma a rovinare i piani del Milan potrebbe essere Erik ten Hag, che vorrebbe portare al Manchester United un suo pupillo.

Calciomercato Milan, ten Hag vuole Ziyech al Manchester United: lo staff blocca tutto

Il Milan continua a osservare con interesse il profilo di Hakim Ziyech, attaccante del Chelsea che sembrerebbe pronto a lasciare i ‘Blues’. La concorrenza per i rossoneri sembrerebbe essere rappresentata però dal Manchester United.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, Erik ten Hag vorrebbe riunirsi al suo pupillo Ziyech come ai tempi dell’Ajax. A mettersi di traverso per l’arrivo dell’attaccante marocchino però sembrerebbe essere lo staff dello United, che sembrerebbe non riporre fiducia nel giocatore. Questo potrebbe favorire il Milan, sempre alla finestra per l’attaccante del Chelsea.