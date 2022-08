Dopo il summit di mercato con Allegri, la dirigenza della Juventus accelera per i prossimi colpi in entrata. Pronta l’offerta

Il summit di ieri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera può segnare la svolta dell’ultimo mese di calciomercato della Juventus.

Una delle richieste fatte dal tecnico è un altro esterno d’attacco e la priorità è così tornata ad essere Filip Kostic. Come anticipato da Calciomercato.it, la strada è ora spianata per il serbo: il giocatore considera conclusa la sua avventura in Germania e, al momento, è saltato il suo passaggio al West Ham. Una fonte interna riferisce infatti che, di comune accordo, il calciatore e il club inglese hanno deciso di interrompere la trattativa.

Via libera, dunque, per Cherubini, che stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe preparando l’offerta per l’esterno. Pronti 12 milioni di euro più bonus per convincere l’Eintracht Francoforte. Sono ore decisive anche sul fronte Kostic.