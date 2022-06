CM.IT | Kostic e la Juventus, l’offerta per convincere l’Eintracht

Non solo Di Maria: la Juventus continua a lavorare anche su Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte

In attesa della risposta definitiva da parte di Angel Di Maria, tornato in Europa nei giorni scorsi, la Juventus si muove anche verso altre direzioni, non alternative, all’argentino, che si svincolerà dal Paris Saint-Germain tra dieci giorni.

Stiamo parlando di Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte protagonista della vittoria dell’Europa League contro gli scozzesi dei Rangers Glasgow. Il calciatore, 29 anni, ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza nel giugno del 2023, con i teutonici ed affrontare una nuova esperienza. Che porta il nome della Juventus. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il calciatore ha voglia di misurarsi con la Serie A, sfiorata in più occasioni, e vestire la maglia bianconera.

L’accordo con l’entourage di Kostic, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è stato raggiunto sulla base di 2.5/2.8 milioni di euro a stagione per tre anni. Manca ancora quello tra club, ma le parti sono al lavoro per limare le distanze, visto che Kostic vorrebbe iniziare il ritiro dal primo giorno con la sua nuova squadra. La richiesta dell’Eintracht sta scendendo rispetto a quella iniziale, pari a 20 milioni di euro, mentre la Juve è pronta a rilanciare per avvicinarsi alla fumata bianca.

Juventus-Kostic, ecco la cifra che può soddisfare l’Eintracht

Stando alle nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus è pronta a spingersi fino a 15 milioni di euro, bonus inclusi, per accaparrarsi le prestazioni di Filip Kostic tra la fine di giugno e l’inizio del mese prossimo. La base fissa dovrebbe aggirarsi sui 12-13 milioni. E il serbo, compagno di Nazionale di Dusan Vlahovic, rappresenta un’occasione di mercato vista la vicina scadenza del contratto che rende l’Eintracht meno forte in fase di contrattazione. La trattativa, ovviamente, prosegue: vi terremo aggiornati se ci saranno ulteriori novità.