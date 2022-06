CM.IT | Kostic spinge per trasferirsi alla Juventus: le ultime

In scadenza nel 2023 con l’Eintracht, Filip Kostic ha già un accordo con la Juventus: ecco come stanno le cose

Angel Di Maria a destra e Filip Kostic a sinistra: questo è il ‘piano’ della Juventus per alimentare la fame di gol di Dusan Vlahovic. Se l’ex Psg darà a breve una risposta definitiva, con il serbo è invece tutto fatto: c’è un accordo sulla base di un contratto di circa 2,5-2,8 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni.

Kostic ha da tempo ‘voglia’ di Italia, difatti nei mesi scorsi è passato nella scuderia di Alessandro Lucci. Poteva essere il sostituto di Perisic, poi l’Inter ha deciso di anticipare i tempi chiudendo per Gosens. Ora, invece, potrebbe rappresentare il grande rinforzo per Allegri sulla corsia di sinistra. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 29enne di Kragujevac sa che questa è probabilmente la sua ultima occasione per approdare in una big italiana e di conseguenza sta spingendo molto affinché l’operazione con la Juve vada in porto. Il tutto possibilmente prima dell’inizio del ritiro. Il rischio, per il club di Francoforte, è che possa scoppiare un nuovo acceso scontro con lui dopo quello dell’estate passata, con il poi mancato passaggio alla Lazio.

Calciomercato Juventus, Kostic si aspetta il via libera dell’Eintracht: può abbassarsi la richiesta di 20 milioni

Con 7 gol e ben 15 assist, Kostic è stato uno dei trascinatori della squadra di Glasner vincitrice dell’ultima Europa League, di un titolo europeo che nella bacheca dei tedeschi mancava da 42 anni. Ecco perché adesso si aspetta il via libera dalla società rossonera per compiere un ulteriore salto di qualità soprattutto sportivo, perché sotto l’aspetto economico avrebbe dei beneifici anche restando a Francoforte. Gli è stato infatti proposto il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno con aumento dell’attuale stipendio. L’Eintracht ha alzato la posta dopo la grande stagione, per il suo numero 10 chiede 20 milioni ma, stando a quanto appreso ulteriormente dalla nostra redazione, col passare del tempo la Juventus può chiudere l’operazione Kostic, compagno di Vlahovic già in Nazionale, sui 12/15 milioni di euro con l’inserimento di qualche bonus.