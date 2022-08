Sarri ha annunciato la decisione di un big biancoceleste di cambiare aria. Ecco le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri parla a ruota libera al ‘Corriere dello Sport’. Tra i vari temi toccati dal tecnico biancoceleste, anche quelli legati al calciomercato.

In particolare, l’ex allenatore di Napoli e Juventus ha annunciato la decisione di Luis Alberto: “Ha deciso, vuole andare al Siviglia in queste settimane. Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. È un ragazzo intelligente, un gran bel giocatore e un carattere, se vuoi, particolare”.

La Lazio, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, potrebbe così perdere uno dei suoi big. La decisione di Luis Alberto sembra ormai presa, ma come al solito Lotito non fa sconti. Per liberare lo spagnolo, che è in scadenza di contratto nel 2025, serviranno almeno 25-30 milioni di euro complessivi.