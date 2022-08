Arrivano conferme: sbarca oggi in città

Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno, arrivano conferme sulla chiusura: atteso oggi in città il nuovo colpo

La grande sorpresa di questo calciomercato estivo è senza dubbio la Roma. I giallorossi sono scatenati e dopo gli arrivi di Matic e Dybala a parametro zero, sono pronti a mettere a segno un altro grande colpo dal PSG. Infatti nella capitale è salita l’attesa per l’arrivo di Georginio Wijnaldum nella capitale.

Dopo una lunga trattativa i giallorossi sono riusciti a trovare l’accordo con il club francese per l’arrivo del centrocampista olandese in prestito con diritto di riscatto. La Roma pagherà intorno ai 5 milioni di ingaggio, mentre il restante 35% sarà a carico del PSG. Oggi potrebbe essere finalmente il giorno giusto per l’arrivo di Wijnaldum nella capitale, il centrocampista potrebbe atterrare all’aeroporto di Ciampino oggi pomeriggio intorno alle 17. Dunque finalmente a Roma è il Wijnaldum day.