Cairo-Agnelli, l’asse extracampo può risultare nuovamente decisiva in sede di calciomercato. Il Torino prende l’erede di Belotti e la Juventus può chiudere due operazioni: ecco tutti i dettagli

L’asse tra Cairo e Agnelli, già importante nell’affare Bremer, può diventare nuovamente protagonista in questa sessione estiva di calciomercato. Il presidente granata ancora non ha preso il sostituto di capitan Belotti, promesso sposo della Roma, e in tal senso potrebbe dare una bella mano a ‘La Vecchia Signora’.

In che modo? Provando a prendere, o meglio dire prendendo Maxi Gomez, punta uruguaiana del Valencia. Ventisei anni a Ferragosto, Maxi Gomez è rappresentato da un’agenzia italiana e questo potrebbe davvero favorire un suo sbarco in Serie A, per la precisione alla corte di un Juric decisamente scontento della campagna acquisti messa fin qui in atto dal Ds Vagnati. Il ragazzo cresciuto nel Defensor è un attaccante che lavora molto per la squadra sfruttando la sua fisicità, sarebbe senza dubbio un rinforzo importante per i granata. L’operazione potrebbe essere ben vista anche dallo stesso Valencia, che come sostiene ‘El Gol Digital’ ha bisogno di liberare un posto da extracomunitario per consentire ad Arthur di raggiungere Gattuso. Di riflesso, quindi, Maxi Gomez-Torino farebbe ‘esultare’ anche Cherubini e soci, al lavoro da tempo per piazzare altrove l’ex centrocampista del Barcellona. Come raccontatovi da Calciomercato.it, la trattativa è all’ultima curva: decisivo il contatto diretto proprio tra Gattuso e Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur-Valencia e affondo per Paredes

La partenza dell’ex Gremio permetterebbe alla Juve di concentrarsi sul capitolo regista, insomma di affondare il colpo per Leandro Paredes anche se al momento c’è distanza con il Paris Saint-Germain. I francesi avrebbero avanzato una richiesta di 20-25 milioni, troppi per i bianconeri considerato che l’argentino non è al centro dei piani di Galtier.