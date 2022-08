Arthur, centrocampista della Juventus, è sempre più vicino a vestire la maglia del Valencia di Gennaro Gattuso: gli ultimissimi aggiornamenti raccolti da Calciomercato.it

Continuano, in un clima di ottimismo, i contatti tra Juventus e Valencia per il trasferimento di Arthur in Spagna. C’è stata anche una telefonata tra l’allenatore Gattuso e il centrocampista, che di fatto ha certificato la stima del tecnico per il classe ’96.

Quindi, il ritorno in Liga si avvicina per il brasiliano che, dopo due anni di Juve, ha l’opportunità di riscattarsi in Spagna dove gode della stima di molti estimatori. Siamo all’ultima curva: tutti i protagonisti al tavolo della trattativa vogliono chiudere in tempi rapidi l’operazione, per permettere al giocatore di prendere presto confidenza con la nuova realtà.