Rinforzo a centrocampo per Pioli: il Milan pesca dalla Premier League

Sfumato Renato Sanches, il Milan dovrà guardare altrove per il centrocampista da consegnare a Pioli: Maldini pesca in Premier

I piani di Maldini e Massara per il mercato si sono scontrati con le questioni legate ai propri rinnovi di contratto, che hanno congelato il lavoro che avevano già svolto e sono costati cari: Sven Botman è andato al Newcastle e Renato Sanches è sempre più vicino al PSG. Nonostante questo, però, Stefano Pioli potrebbe ricevere lo stesso un rinforzo a centrocampo.

Questa estate un giocatore importante come Franck Kessie ha lasciato il Milan a parametro zero e, nonostante Adli e Pobega stiano convincendo, un innesto in mezzo al campo sembra essere necessario. La qualità dei due ‘nuovi’ appena citati, però, mette Maldini in una posizione più comoda: il club meneghino potrebbe andare anche su un profilo più giovane rispetto a Renato Sanches, consentendo a Pioli di avere un’alternanza in mezzo al campo. In questo senso, il Milan potrebbe pescare dalla Premier League.

Calciomercato Milan, si tratta con Paratici | Sarr può essere il rinforzo

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il profilo valutato con maggiore interesse da Maldini e Massara dopo aver perso Renato Sanches è quello di Pape Matar Sarr. Il classe 2002 ha tutte le caratteristiche ricercate dal Milan, per età e prospettiva, ed il Tottenham sarebbe anche disposto a trattare sulla base di un prestito. Difficile ipotizzare un diritto di riscatto, con Fabio Paratici che non vorrebbe perdere il giocatore in via definitiva, ma la dirigenza meneghina negli anni ci ha abituati a colpi di questo genere.

Con gli ‘Spurs’ è uscito anche il nome di Tanguy Ndombele, ma l’ingaggio pesante del francese non è in linea con le direttive della società rossonera. Chi invece si sposa bene con le idee della dirigenza meneghina è Douglas Luiz dell’Aston Villa, anche se questa operazione appare più complicata rispetto ad intavolare un prestito con il Tottenham per Pape Sarr. In tutto questo, Stefano Pioli resta sereno sulla possibilità di avere un nuovo innesto a centrocampo.