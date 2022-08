Alexis Sanchez allo scoperto sul suo futuro. L’annuncio dell’attaccante cileno che ‘gela’ l’Inter. Tutti i dettagli

L’Inter è al lavoro per liberarsi del pesante ingaggio di Alex Sanchez. Come raccontato da Calciomercato.it, non è ancora arrivata l’intesa sulla risoluzione contrattuale dell’attaccante cileno.

A confermarlo è lo stesso Sanchez, che ha annunciato nelle scorse ore: “Addio all’Inter? Chiedete a lui (riferito all’agente, Felicevich, ndr). Se è arrivato il momento dell’addio? No, sono tranquillo. Quanto solo vicino a salutare l’Inter e quanto mi dispiace? Io voglio giocare e voglio ancora vincere. Sempre, è sempre così. Ancora non ho deciso. Ti aspettavi qualcosa di più? Sempre di più. Se sono deluso o ancora felice? Felice. Un messaggio ai tifosi? Ancora no, è presto”. L’addio del cileno potrebbe dunque non essere imminente.