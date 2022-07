Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi 19 luglio in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo.

Come previsto, è stata una settimana di calciomercato che si aperta con il botto, con il passaggio di Dybala alla Roma. E anche le prossime ore si annunciano scoppiettanti, con trattative ed equilibri che si stanno dipanando e arrivando alla conclusione.

Oggi sarà probabilmente la giornata capitale per Bremer: la Juventus ha piazzato il sorpasso, l’Inter tenta la contromossa disperata. Sono attesi i verdetti definitivi per il centrale del Torino, intanto sia bianconeri che nerazzurri valutano anche altre piste per la difesa. Il Milan è concentrato su De Ketelaere e a sua volta cerca di chiudere a breve, il Napoli dopo il colpo Ostigard cerca in Kim Min-Jae il sostituto di Koulibaly.

LIVE

10.45 – Inter, Skriniar può restare: tra i sacrificabili rispunta Dumfries e non solo

09.55 – L’Inter pensa a Demiral per la difesa, possibile affare con l’Atalanta includendo Pinamonti.

09.50 – Ultimatum Milan al Bruges per De Ketelaere, l’offerta non supererà i 32 milioni.

09.45 – L’Inter sfida il Napoli per Kim Min-Jae, il coreano tra le alternative a Bremer per i nerazzurri.

08.55 – Juventus e Inter su Bremer, l’annuncio UFFICIALE di Cairo e Vagnati.