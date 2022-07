Il forte inserimento della Juventus allontana Bremer dall’Inter, che inizia a guardarsi intorno per le alternative: possibile la vendetta

Nel calciomercato le cose possono cambiare molto rapidamente e la situazione di Gleison Bremer ne è un’ennesima dimostrazione: sul brasiliano l’Inter godeva di un discreto vantaggio, ma l’inserimento dei bianconeri ha cambiato le gerarchie.

Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it fin da maggio, la Juventus non ha mai perso di vista il centrale del Torino, ma a cessione di Matthijs de Ligt è stata la molla che ha fatto scattare il meccanismo. I bianconeri si sono inseriti nella trattativa con un’offerta superiore a quella dell’Inter, che ha provato a rispondere con una contromossa disperata: contatto nella serata di ieri tra il club meneghino, l’entourage del giocatore ed il Torino. Recuperare terreno, però, appare sempre più complicato. La giornata di oggi, in questo senso, potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di Bremer alla Juventus. I nerazzurri, intanto, iniziano a guardarsi intorno per le alternative.

Calciomercato Inter, alternative a Bremer: c’è anche Demiral con lo scambio

In casa Inter sono iniziate le tavole rotonde per trovare eventuali alternative a Bremer per la difesa. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, resta viva la pista che porterebbe a Milenkovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Tra le alternative, però, spicca un nome in particolare. Come riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per Merih Demiral. Il centrale turco è un pupillo di Marotta che già a fine giugno, quando l’Atalanta stava valutando se riscattarlo o meno dalla Juve, aveva preso informazioni.

Il centrale turco potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la retroguardia di Simone Inzaghi e, inoltre, potrebbe avere anche quella voglia di rivalsa nei confronti dei bianconeri che non guasta mai. Inoltre, l’Inter avrebbe a disposizione anche la carta Pinamonti da giocarsi con la ‘Dea’: uno scambio che consentirebbe ai meneghini di ridurre al minimo l’esborso economico. Oltre a Demiral, infine, l’Inter osserva con attenzione anche la situazione di Manuel Akanji: lo svizzero classe ’95, che per un’offerta congrua potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Tutto questo, ovviamente, solamente nel caso in cui Bremer dovesse sfumare definitivamente.