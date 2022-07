Il Milan stringe i tempi per De Ketelaere, obiettivo prioritario per la trequarti offensiva dei rossoneri: siamo alle battute decisive

La Roma porta a casa Dybala, l’Inter ha già messo a segno cinque acquisti, la Juventus ha rilanciato le sue ambizioni con Pogba e Di Maria e le ultime due si sfidano per Bremer. E il Milan? I rossoneri in questo momento puntano tutte le proprie fiches sulla trequarti offensiva, dove il nome caldo è quello di Charles De Ketelaere.

L’interesse per il belga è di lunga data, in queste settimane il corteggiamento a lui e al Bruges si è fatto serrato. Il giocatore ha già manifestato la sua preferenza per il Diavolo, rispetto alle altre piste. E l’addio alla sua attuale squadra sembra questione di poco, come testimoniato dal fatto di essere rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della Supercoppa vinta dai nerazzurri contro il Gent. Ma la fumata bianca ancora non c’è.

Milan, rush finale per De Ketelaere: la decisione di Maldini e Massara

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che il Milan non avrebbe intenzione di spingersi oltre i 32 milioni di euro come offerta complessiva al Bruges per assicurarsi il trequartista. Un vero e proprio ultimatum posto da Maldini e Massara ai belgi, prendere o lasciare. La richiesta del Bruges resta intorno ai 35 milioni, ma, qualora non arrivasse il via libera, il Milan sarebbe pronto a cambiare obiettivo, riportando in auge altre piste. Ecco perché la giornata decisiva può essere quella di domani, con Maldini e Massara pronti a volare in Belgio in caso di via libera.