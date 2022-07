L’Inter prepara una nuova offerta da presentare al Torino per Bremer e contro-sorpassare la Juventus

È il giorno di Gleison Bremer. Salvo ulteriori slittamenti, si deciderà nelle prossime ore il futuro del centrale brasiliano del Torino conteso da Juventus e Inter.

Il club bianconero ha sorpassato i nerazzurri ed è al momento in pole per il classe 1997, ma Marotta non molla, come raccontato da Calciomercato.it. Dopo l’incontro avvenuto ieri sera con Cairo e Vagnati, la dirigenza dell’Inter prepara un rilancio e una nuova offerta.

È infatti atteso un nuovo rilancio da 35 milioni di euro bonus inclusi, più il cartellino di Casadei a titolo definitivo (7,5 milioni di euro) e non più in prestito, con recompra per il club nerazzurro. Il valore complessivo dell’offerta sarebbe così di 42,5 milioni di euro, oltre i 40 milioni. Il testa a testa tra Juventus e Inter si fa sempre più serrato, con i bianconeri che restano comunque in vantaggio.