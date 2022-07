Tutte le ultime notizie di calciomercato della giornata in diretta: weekend caldo per le big di Serie A, alle prese con acquisti e cessioni

Sono giorni caldissimi sul calciomercato. E, dunque, è impossibile fermarsi anche se siamo nel weekend, soprattutto per alcuni affari che potrebbero chiudersi già la prossima settimana.

La Juventus ha accolto Di Maria e Pogba, ma attenzione a quanto potrebbe verificarsi sul fronte de Ligt con il Bayern che spinge per il centrale. E poi c’è l’Inter, alle prese con l’addio di Skriniar e il possibile arrivo di Bremer, in attesa di Dybala. Anche per il Milan è tempo di acquisti, tra Renato Sanches a centrocampo e Ziyech-De Ketelaere sulla trequarti. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

12.30 – Altro colpo del Sassuolo, che ha preso il centrocampista norvegese Thorstvedt dal Genk: costo 10 milioni, domani in programma le visite.

11.50 – Sterling è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Chelsea. Secondo la stampa inglese, il Manchester City dovrebbe incassare 50 milioni di sterline.

11.25 – Milinkovic-Savic raggiungerà Sarri e i compagni ad Auronzo nel pomeriggio: ad oggi non ci sono segnali d’addio. Per Romagnoli visite mediche all’inizio della prossima settimana.

10.45 – Paulo Dybala è pronto a tornare a Torino dopo le vacanze: il calciatore ora ha fretta di decidere il suo futuro, pronto il summit con Antun e il suo entourage.

10.20 – Lazio, trattativa definita per Maximiano: ormai mancano solo alcuni dettagli. Il portiere è atteso in Italia nei primi giorni della prossima settimana.

9.50 – De Ligt è arrivato al J-Medical per le visite mediche: il difensore è stato accolto dalle urla dei tifosi che gli chiedono di restare.

9.25 – UFFICIALE: Koni De Winter è un nuovo difensore dell’Empoli, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus.

9.00 – Oggi de Ligt a Torino: visite mediche per il difensore centrale e contatto con la Juventus per parlare del futuro.