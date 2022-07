Milan, ora cambia tutto: salta il colpo in attacco. UFFICIALE: si è operato

Nell’ultimo campionato la Serie A ha ammirato un altro talento cristallino finito nel mirino di alcune big: in questi minuti la nota ufficiale sull’operazione che può cambiare il suo futuro

La stagione appena trascorsa ha messo in mostra diversi talenti importanti in Serie A. Ce ne sono stati in quasi tutte le squadre, segno anche di una piccola inversione di tendenza che fa sperare per un ricambio generazionale in questi anni. Nell’Udinese abbiamo visto Udogie, ad esempio, insieme a Beto, nella Juventus Miretti anche se per pochi minuti, nella Roma Zalewski e Afena-Gyan, nel Milan Leao e Tonali che pure erano già noti, poi i vari Asslani e Pinamonti dell’Empoli e via discorrendo.

Anche il Sassuolo ovviamente ha fatto la sua parte e ancora una volta è stata tra le squadre che hanno lanciato più giovani, soprattutto in avanti. Scamacca e Raspadori sono stati due tra gli attaccanti migliori della stagione in Serie A e non a caso il centravanti romano può andare al PSG. A differenza della bandiera neroverde, che a meno di ribaltoni dell’ultima ora resterà al Mapei. Insieme a loro c’è stato anche Junior Traore, che ha trovato continuità nella seconda parte di stagione facendo vedere cose meravigliose. E attirando le attenzioni di tanti top club italiani.

Calciomercato Milan e Napoli, cambia tutto per Traore: si è operato

Alcune settimane fa vi abbiamo raccontato del fortissimo interesse del Napoli, che ha mosso passi concreti, ma anche Milan e Roma continuano a osservarlo. I rossoneri ora sono su altri nomi (De Ketelaere e Ziyech), ma senza dubbio il classe 2000 fa parte dei giocatori della lista di Maldini da tenere in considerazione soprattutto in caso dovesse saltare qualche altra trattativa. O magari per la prossima finestra di mercato. Ma il futuro di Traore potrebbe essere cambiato: il trequartista del Sassuolo, valutato non meno di 30-35 milioni, ha subito un intervento importante al piede.

Questo il comunicato dei neroverdi: “Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”. Lo stop del giocatore non è stato quantificato, ma si tratta di un infortunio non di poco conto per cui difficilmente rimarrà fuori per meno di due o magari tre mesi. Difficile avventurarsi, ma comunque un trasferimento per questa estate senza dubbio si complica. Milan, Roma e Napoli sono avvisate, a meno di investimenti fatti a prescindere e col pensiero solo al futuro.