ESCLUSIVO | Napoli su Traoré: Milan e Roma in corsa, il Sassuolo fissa il prezzo

Napoli ha manifestato l’interesse, manca l’offerta concreta. L’intenzione di Traoré è chiara: ed è stata comunicata al Sassuolo

Il Napoli in pressing su Hamed Junior Traoré. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il club azzurro sta iniziando le manovre di avvicinamento da circa 60 giorni, anche se finora manca un affondo concreto.

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona contattando il Sassuolo, anche perché Traoré convince tutti. Spalletti e il ds Giuntoli lo hanno messo in apice alle loro preferenze, per parametri salariali (guadagna 1.2 milioni in neroverde), Traoré è perfetto per il nuovo corso azzurro voluto dal presidente partenopeo.

Il calciatore è costato complessivamente al Sassuolo 18 milioni di euro. Ovviamente, serve un’offerta che faccia rientrare la società emiliana dell’investimento fatto e che premi il percorso di crescita del calciatore. Sempre secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, Traoré non rinnoverà con il Sassuolo ed è assolutamente pronto al salto in una big, sente completato il suo percorso in neroverde.

La richiesta del Sassuolo: non c’è solo il Napoli

Il Sassuolo ha già spiegato il punto di rottura alle altre squadre che si sono interessate, ovvero la Roma ed il Milan. Se dovesse arrivare un’offerta da 25-26 milioni più 7-8 di bonus allora si può cedere Traoré. Questa, sempre secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la soglia per la quale Giovanni Carnevali, AD del sodalizio è disposto a cedere il calciatore.

Tutti gli estimatori hanno deciso così di intensificare i contatti. Soprattutto il Napoli si è fatto più pressante, sondando anche l’agente del calciatore. L’entusiasmo dell’area tecnica è stato percepito immediatamente ed il salto al ‘Maradona’ sarebbe considerato uno step importante nella carriera. Inoltre, un progetto ringiovanito ed una centralità nelle scelte, metterebbero Traoré nelle condizioni di correre verso Spalletti.

Il Napoli, però, deve prima procedere con qualche cessione: in particolare, quella di Piotr Zielinski potrebbe esser propedeutica all’arrivo di Traoré.