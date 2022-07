Il mercato dell’Inter, che ha già proposto diversi volti nuovi, passa inevitabilmente anche dalle uscite per poter sbloccare altre situazioni. Tra gli elementi di spicco sulla lista dei partenti c’è Andrea Pinamonti

L’Inter è stata senza dubbio una delle compagini più attive in questa prima fase di calciomercato tra le big di Serie A. I nerazzurri hanno infatti mosso diverse pedine soprattutto in entrata, servendo alla corte di Inzaghi calciatori in grado di migliorare la rosa in un bel mix tra giovani come Bellanova e Asllani e calciatori di grande esperienza e valore come Mkhitaryan, Onana e soprattutto Romelu Lukaku.

Dopo tanti ingressi è però anche il momento delle cessioni per il club meneghino, che al di là della questione legata a Milan Skriniar, dovrà sfoltire la rosa in altre zone del campo provando a far cassa. Occhi puntati sull’attacco, dove oltre ad Alexis Sanchez, per il quale si cerca la soluzione migliore, andrà ceduto anche Andrea Pinamonti, reduce da una grande annata in prestito ad Empoli e pronto ora a lasciare l’Inter in via definitiva per una nuova avventura.

Calciomercato Inter, nei prossimi giorni si decide il futuro di Pinamonti: tra Monza e Atalanta

La stagione scorsa di Pinamonti chiaramente non è passata inosservata, con interessi importanti in Serie A e l’Inter che si sfrega le mani pronta a monetizzare il suo addio il più possibile. In questo senso nei prossimi giorni si decide il futuro del centravanti classe 1999 capace di mettere a referto 13 reti nell’ultimo campionato.

Sull’attaccante dell’Inter ci sono forti Monza e Atalanta, anche se quest’ultima è frenata dalle cessioni. Senza l’addio di un attaccante non ci può essere l’ingresso di una nuova punta visto anche il sovraffollamento che vive il reparto offensivo di Gasperini che ha in rosa Muriel e Zapata, oltre a diversi rientranti dai prestiti come Lammers e Vido. Una cessione quella di Pinamonti che al contempo sarebbe anche un passo importante per la stessa Inter che ha bisogno di sfoltire il proprio di attacco.