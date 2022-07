Domani può essere la giornata determinante per il futuro di Matthijs de Ligt: appuntamento per il centrale della Juventus

Il fulcro del mercato della Juventus può diventare Matthijs de Ligt. Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria, l’olandese è il dossier principale del momento per i bianconeri. Una cessione sicuramente pesante dal punto di vista tecnico, ma che economicamente può garantire risorse importanti e aprire scenari.

Calciomercato.it vi ha raccontato di come il rinnovo di de Ligt con la Juventus si fosse decisamente allontanato già da qualche settimana. Troppo distanti le parti, a questo punto lo scenario più probabile è quello della cessione e l’interessamento delle big non si è fatto attendere. Il Chelsea è stata la prima squadra ad andare in pressing sulla Juventus per de Ligt, ma ai londinesi si è aggiunto il Bayern Monaco. Vi avevamo raccontato anche che il testa a testa Bayern-Chelsea poteva risolversi in pochi giorni e pare infatti che si sia arrivati al momento decisivo.

Juventus, il Bayern domani a Torino per de Ligt: la missione di Salihamidzic

La ‘Bild’ riferisce infatti che domani, alla Continassa, si presenterà una vecchia conoscenza della Juventus. Vale a dire, Hasan Salihamidzic, in rappresentanza del Bayern, per trattare l’acquisto di de Ligt. Il gradimento dell’olandese c’è, così come l’intesa di massima sull’ingaggio da percepire in Baviera: 18 milioni di euro lordi per cinque anni. A questo punto, c’è da trovare l’accordo tra le società, che potrebbe arrivare nel summit di domani.