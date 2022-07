Sergej Milinkovic-Savic ha svolto le visite mediche ed è in partenza per il ritiro estivo della Lazio. Sarri lo aspetta

Maurizio Sarri e i tifosi della Lazio ad Auronzo non vedono l’ora, il countdown è ormai agli sgoccioli. Sergej Milinkovic-Savic è in partenza per il ritiro estivo biancoceleste e raggiungerà nel pomeriggio i compagni per mettersi a disposizione del mister nel giorno in cui la squadra affronta la prima amichevole della preparazione.

Il ‘sergente’ non potrà essere ovviamente in campo, ma già vederlo lì presente in carne e ossa rappresenta una bocca d’ossigeno per tutti. Oggi Milinkovic-Savic ha svolto le visite mediche di rito, come tutti gli altri nazionali (Hysaj, Marusic e Acerbi sono arrivati ieri) ha usufruito di qualche giorno di vacanza in più rispetto agli altri compagni già ad Auronzo. Per il serbo si attende il solito bagno di folla, l’ovazione che si deve al giocatore più forte della squadra e che i tifosi temono di perdere. Ma per cui ad ora non ci sono segnali di una cessione imminente, anzi. Nel frattempo chi è presente ad Auronzo spera di vedere presto anche qualche altro volto nuovo, in primis Romagnoli – che arriverà in settimana – ma anche il portiere (oggi giocherà Adamonis). Molto più vicino Maximiano rispetto a Provedel, con il portoghese che potrebbe sbarcare nella capitale (e poi in ritiro) tra martedì e mercoledì.